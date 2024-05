Elezioni Nomi, sfide e alleanze. Ecco le liste di supporto ai candidati

Sei candidati sindaco, di cui una donna e cinque uomini, e quasi duecento aspiranti consiglieri comunali corrono per il rinnovo dell’amministrazione di Figline e Incisa.

GIORGIA ARCAMONE

La consigliera comunale uscente dopo la frattura col centrodestra guida la lista civica "CambiaMenti – Il futuro è già presente" divisa equamente con sette donne e sette uomini, tutti alla prima esperienza amministrativa, tutti "che non si sentono rappresentati da una scelta imposta dall’alto e si vogliono mettere all’ascolto". Capolista Valentina Trambusti: anche lei ha lasciato Fratelli d’Italia di cui era coordinatrice per il Valdarno.

ENRICO BUONCOMPAGNI

Ha al suo fianco due liste civiche di centro e trasversali che trovano il sostegno anche di IV. Una porta il suo nome: "Enrico Buoncompagni sindaco" in cui spicca Lorenzo Omar Naimi, consigliere uscente, nonché candidato nel 2019 come sindaco per M5S da cui ha ormai divorziato. L’altra è "Fare Ora Figline Incisa", composta per lo più da giovani e di varie professioni e frazioni.

LEONARDO PAGLIAZZI

È sostenuto dalla lista IdeaComune, che nella precedente consiliatura era in consiglio comunale con Simone Lombardi, ma nel 2019 non è riuscita ad ottenere seggi. In questi anni ha comunque continuato a lavorare in esterno e vuole tornare sui banchi consiliari, schierando 14 persone tra cui lo stesso Lombardi.

VALERIO PIANIGIANI

È sostenuto dai 4 liste dei partiti del centrosinistra più la civica "Insieme" in cui c’è Tocchini, già coordinatore sanitario di zona. Nel Pd ci sono due consiglieri uscenti (Cecoro, presidente consiglio, e Fossati) e due assessori (Farini e Picchioni).

Ritorno per Sarri, già presidente del consiglio fino al 2019; tra i candidati, Rachele Ermini, figlia di David, e Walter Verdi, segretario dem. Tutte new entry per "Alleanza Verdi Sinistra". Tre capilista socialisti per la lista che unisce Psi, Azione e +Europa: Ciucchi (capogruppo uscente), Cencetti (assessore) e Gabbrielli (consigliere). In lista Patella, coordinatore di Azione.

Alla prima esperienza amministrativa tutti gli 11 nomi della lista del Movimento 5 Stelle.

SILVIO PITTORI

Candidato civico sostenuto dai partiti di centrodestra divisi in 4 liste, di cui una civica. Capolista FdI è il coordinatore comunale Venturi. Per la Lega, Giannelli guida un totale di 16 persone. Per Forza Italia, capolista è Cristina Simoni, consigliere uscente e già candidata civica 5 anni fa.

ovità: "Alleanza Civica Pittori sindaco Unici&Uniti", espressione di centro moderato e cattolico.

MARCO POMPEO

Nella lista a suo sostegno "Sinistra per l’alternativa" riunisce i simboli di Rifondazione Comunista, PCI e Potere al Popolo. Schiera al suo fianco candidati di provenienza professionale trasversale ed età diverse, con capilista l’architetto e ex docente Michelino e l’operaia Raffaelli.