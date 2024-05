Elezioni Marinai, Venezia e Ciappi. Ecco le liste di supporto ai candidati

Tre candidati e otto liste per eleggere il successore di Roberto Ciappi alla carica di sindaco di San Casciano. I nomi sono quello di Roberto Ciappi, un mandato da primo di cittadino corre per il centro sinistra e il suo nome è collegato a cinque liste. Poi c’è Benedetta Venezia candidata del centro destra che ha due liste di appoggio. Il terzo nome, arrivato per ultimo sulla scena del voto, è quello di Jadi Marinai.

JADI MARINAI

Il primo è Jadi Marinai. Si tratta di una candidatura inaspettata che si pone a sinistra dell’area a cui fa riferimento Ciappi. La lista di Marinai, Sinistra progetto Comune, è espressione di Rifondazione Comunista e Potere al Popolo ed è frutto di un percorso di coalizione intrapreso anche a Firenze e propone una nuova visione di San Casciano. Jadi Marinari ha 42 anni, è laureato in Lingue a Firenze ed è impiegato nel settore della logistica e dei trasporti. La sua candidatura nasce dalla volontà di portare ad una ancora più ampia partecipazione politica la comunità sancascianese, per una maggiore connessione tra istituzioni, capoluogo e frazioni, quest’ultime ritenute vere e proprie risorse del territorio di San Casciano, ma troppo spesso dimenticate, si legge in una nota dei gruppi che appoggiano la candidatura.

ROBERTO CIAPPI

E’ il sindaco uscente. Si ricandida per il secondo mandato. Nato a Firenze, 43 anni, lo appoggiano ben 5 liste. C’è quella del Partito democratico, una lista con 8 donne su 16 candidati consiglieri, un 50% di rappresentanza femminile tra cui una giovane Martina Ricci di 24 anni non ancora compiuti. Con Ciappi ci sono poi Italia Viva dove su 12 candidati ben 7 sono donne che portano la percentuale rosa a superare il 50%. La lista civica San Casciano Impegno Comune è riuscita a mettere insieme 11 nomi tra cu quello di Ilaria Tachis, figlia del celebre enologo Giacomo, che si contraddistingue per l’impegno civile con iniziative legate anche all’associazione Luca Coscioni. Ad appoggiare la ricandidatura di Ciappi c’è poi Sinistra Civica San Casciano che vede la presenza, tra gli altri, di Paola Malacarne, attuale presidente della commissione Pari opportunità del Comune di San Casciano e di una giovane Aicha Ndiaye di 24 anni. Chiude la rosa delle liste, Il Cuore civico di San Casciano – lista Volpe. Capolista Francesco Volpe, tra i candidati c’è Emanuele Giovanni Maria Aretini, 20 anni compiuti a gennaio, il più giovane tra i nomi di tutte le liste.

BENEDETTA VENEZIA

Benedetta Venezia, infine, è il nome che ha messo insieme tutte le anime del centrodestra. Espressione della volontà dell’onorevole di Fratelli d’Italia, Francesco Michelotti, l’avvocato Venezia, senese, 47 anni già esperienza politica in altri Comuni, è appoggiata da Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni e da Lega Salvini Premier, Forza Italia Berlusconi, Partito popolare europeo Venezia Sindaco. Tra i nomi della lista Fratelli d’Italia, spicca il nome di Roseline Khalil detta Rosy, giovane candidata di 22 anni. La lista che riunisce Lega, Forza Italia e Ppe può contare sulla presenza di sei donne.