Elezioni Il Pd tra Pestelli e Pignotti. A marzo le primarie tra i candidati

Il candidato sindaco del Partito Democratico per le prossime amministrative sarà scelto attraverso le primarie, già fissate per domenica 3 marzo. Lo ha deciso l’Assemblea comunale del partito riunita due sere fa. Due gli ‘sfidanti’: Franco Pestelli, 63 anni, già consigliere comunale e consigliere provinciale, e Francesco Pignotti, 34 anni, attuale assessore alla scuola, lavori pubblici e politiche giovanili. Non ci saranno, dunque, primarie di coalizione come richiesto in primis dall’assessore Francesca Cellini di Sinistra Civica ora nel neonato gruppo Bagno a Ripoli Futura, poi da Italia Viva. I seggi, la cui localizzazione definitiva sarà comunicata nei prossimi giorni, saranno aperti dalle 8 alle 21 con possibilità di voto aperta a tutti i cittadini residenti a Bagno a Ripoli che abbiano compiuto 16 anni (i non maggiorenni dovranno fare richiesta di partecipazione attraverso un apposito indirizzo email che sarà comunicato prossimamente). I due aspiranti alla poltrona di primo cittadino hanno intanto già fatto partire la campagna per le primarie: a fianco di Pignotti, nel comitato "Per Francesco Pignotti sindaco" coordinato dalla 28enne Naomi Martin, sarà una squadra di oltre cento volontari, con una quindicina di ragazzi e ragazze under 30, una sede a Grassina ed una probabile seconda apertura sul territorio. Lo slogan della campagna, che prevede assemblee in ogni frazione, incontri con le realtà del territorio, ascolto dei cittadini, sarà "Bagno a Ripoli ci sta a cuore". Quattro i punti programmatici principali già annunciati da Pignotti: un Patto per l’ambiente, Sociale e famiglie, Educazione e scuola e Promozione del territorio. Dal canto suo Franco Pestelli parlerà invece del suo programma e dei suoi obiettivi in un primo evento già organizzato per il prossimo martedì: una cena elettorale in programma dalle 20 al circolo di Antella. Intanto sulle primarie solo di partito intervengono, con una nota comune, il segretario di Italia Viva Bagno a Ripoli Corso Petruzzi, il segretario del Partito Socialista Fabrizio Bertini e Marco Ronchi coordinatore Bagno a Ripoli Futura che giudicano la decisione del Pd "un’occasione persa per la cittadinanza di Bagno a Ripoli, che in questo modo non potrà scegliere il sindaco dell’area del centrosinistra con un fronte più ampio e programmi più ricchi e diversificati. Le primarie di coalizione sarebbero state sicuramente un segno di apertura nell’ottica della crescita per creare la squadra del futuro".