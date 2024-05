Elezioni, il confronto de La Nazione. Faccia a faccia tra i quattro candidati

Elezioni, La Nazione porta i candidati a confronto. Urbanistica, sport, sociale, viabilità. I temi principali di sviluppo di Scandicci declinati secondo le diverse sensibilità politiche e personali dei singoli candidati: Claudia Sereni per il centrosinistra, Claudio Gemelli per il centrodestra, Giovanni Bellosi (Scandicci civica) ed Enzo Bellocci (Pci). Appuntamento martedì 28 maggio alle 21 al Teatro Aurora, messo a disposizione eccezionalmente per l’occasione proprio per questo incontro-confronto in vista delle amministrative. Fino a ora i quattro contendenti hanno affrontato in solitaria la campagna elettorale. E sarà l’Aurora come sempre il ‘tempio’ laico della politica cittadina che poterà per la prima volta Sereni, Bellosi, Gemelli, Bellocci a confrontarsi per far capire ai cittadini quale sia il loro punto di vista sulle ‘cose’ di Scandicci e quale il programma messo a punto con la coalizione. Un’ora e mezza secca, ciascun candidato ha tre minuti di tempo per ognuna delle sei domande alle quali dovrà rispondere in sequenza. Si seguirà l’ordine alfabetico, successivamente si andrà a scalare per ognuna delle risposte. I candidati avranno a disposizione due bonus: un diritto di replica, sempre da tre minuti, un appello al voto finale sempre da 180 secondi. Il tempo è tiranno, per questo non saranno ammesse intemperanze dalla platea.

I candidati arrivano al confronto dopo aver puntato su diversi eventi di piazza. Per Sereni la cena da 700 paganti al palazzetto per sostenere la coalizione alla quale erano presenti anche il presidente della Regione, Giani e il sindaco di Firenze Nardella. Bellosi invece ha riempito piazza Matteotti per presentare il programma e i candidati delle liste che sostengono Scandicci civica. Claudio Gemelli (Centrodestra) ha firmato il patto per la famiglia promosso dall’Associazione nazionale Famiglie numerose. Tra gli obiettivi accolti quello per una tassazione locale più equa e l’istituzione di una consulta per le politiche familiari. Enzo Bellocci (Pci) ha fissato la serata di ascolto dei cittadini, insieme alla presentazione di lista e programma nel quartiere di Vingone. Appuntamento alle 21 del 3 giugno al circolo del Vingone.

