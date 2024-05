Elezioni, il confronto de La Nazione. Faccia a faccia tra i quattro candidati

Candidati a sindaco a confronto con La Nazione. Appuntamento giovedì 23 maggio (ore 18) al Ristoro dell’Arte di via La Pira 46/A, a Signa, con il dibattito dedicato ai quattro protagonisti delle prossime amministrative. Sul palco, moderati dalla giornalista Lisa Ciardi, prenderanno la parola: Monia Catalano (civica) supportata da sei liste in parte legate a movimenti e partiti politici, ovvero "Fratelli di Signa" (Fdi), "Prima Signa" (Lega), "Signa al Centro" (Iv), "Uniti per Signa", "A sinistra per Signa" e "Signa nel cuore"; Vincenzo De Franco (ex Fdi) sostenuto dalla civica "Signa Libera"; Francesco Draghi col Prc; Giampiero Fossi (Pd), primo cittadino uscente, sostenuto da Pd, "Progressisti per Signa" e dalle civiche "Giampiero Fossi sindaco", "Signa Domani" e "San Mauro a Signa, San Piero a Ponti insieme".

Un evento voluto da La nazione per coinvolgere la comunità, e far conoscere alla cittadinanza le idee, i programmi e le prospettive di governo dei quattro candidati a sindaco. In caso di bel tempo, il confronto si svolgerà sul palco esterno, gentilmente messo a disposizione dal Ristoro dell’Arte. Altrimenti l’iniziativa si trasferirà all’interno; in entrambi i casi, il confronto si concluderà per le ore 20 circa. Previste sei domande a testa, su temi locali, dalla viabilità ai lavori pubblici, dal commercio ai servizi, in quella che sarà tutti l’occasione per esporre il programma. Sarà insomma l’occasione per capire meglio il complesso scenario signese, che vede forze eterogenee supportare Catalano, in un mix che si estende da alcuni ex esponenti di Rifondazione fino al centrodestra e a varie civiche, col sostegno dell’ex Pd ed ex sindaco Paolo Bambagioni. Per contro, Rifondazione è scesa in campo con Draghi prendendo le distanze dagli ex compagni, mentre De Franco, candidato nel 2019 per il centrodestra, ha deciso di uscire da Fdi e di correre da solo. Fossi, da parte sua, oltre al Pd e alle civiche, ha incassato il sostegno di Alleanza Verdi Sinistra e, proprio ieri, di Azione. A ufficializzare l’appoggio del partito di Calenda è stato Leonardo Cappellini, membro della segreteria regionale.