Elezioni, Fi stringe l’occhio a Carti

Amministrative, per Forza Italia è Luca Carti il candidato ideale del centrodestra. Lo sostiene la coordinatrice cittadina Matilde Tasselli, che per ora ha detto no anche all’ipotesi lista civica con Bellosi Candidato. "Negli incontri con il centrodestra – ha detto Tasselli – ho incoraggiato i rappresentanti dei partiti politici presenti, a proporre un proprio candidato, che abbia esperienza e soprattutto la cui attività non siano in conflitto di interessi con l’incarico eventualmente da assumere in caso di vittoria". Quindi è arrivata l’indicazione dell’attuale consigliere Luca Carti: "Carti, persona seria ed affidabile, non ha alcun vincolo lavorativo di incompatibilità con la carica di Sindaco. La Candidatura di Carti è decisamente sostenuta anche da UDC".