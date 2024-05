Elezioni Carlà Campa e Tagliaferri. Ecco le liste di supporto ai candidati

A Vicchio la sfida è a due tra il sindaco uscente Filippo Carlà Campa, e il suo sfidante Francesco Tagliaferri.

FILIPPO CARLA’ CAMPA

Il sindaco uscente porta con sé alle urne sette donne e cinque uomini, e cinque candidati con meno di trent’anni. Capolista è Rebecca Bonanni, 28 anni, studentessa. Assessore dal 2022 a oggi, è iscritta ed ex membro del direttivo del Partito Democratico di Vicchio, presidente del Consiglio comunale dal 2019 al 2021, membro della giunta della Società della salute del Mugello dal 2022 e referente del tavolo sulle Politiche giovanili. Della giunta uscente del Comune di Vicchio fanno parte anche Laura Bacciotti (commercialista 56enne, ricopre il ruolo di vicesindaco e assessore al bilancio) e Sandra Pieri (libera professionista di 48 anni, è assessora dal 2019 e presidente della Commissione pari opportunità di Vicchio, della Consulta tematica sulla scuola e del Comitato gemellaggi). A fianco di Carlà Campa anche l’imprenditrice Sabrina Landi, 53 anni, consigliera dal 2019 e presidente della Prima commissione consiliare, e Luciano Petti, ex segretario del Partito Democratico di Vicchio. "Sono orgoglioso - spiega il candidato sindaco, Filippo Carlà Campa -. Un gruppo ben assortito, in grado di rispecchiare le varie anime del paese e che unisce i giovani e l’esperienza di chi ha già dimostrato di saper ben amministrare".

FRANCESCO TAGLIAFERRI

La squadra di Francesco Tagliaferri rispecchia la composizione della coalizione formata da Partito Democratico, che ha indicato sette nomi, Officina Vicchio, che ne ha indicati quattro, e Movimento Cinque Stelle, che ne ha indicato uno. Tra quelli in quota Partito Democratico si ricandida Ettore Rosari, 29enne ricercatore, che era stato eletto in Consiglio Comunale anche cinque anni fa, ma che poi aveva lasciato l’incarico per svolgere un periodo di studio all’estero. Lunga militanza nel Pd anche per la 54enne Stefania Ticci, in passato già candidata al Consiglio Comunale e membro del direttivo locale. In quota Pd anche la più giovane della lista: Viola Salotti, 27 anni, funzionario del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In lista per Tagliaferri anche i consiglieri uscenti Lorenzo Banchi detto Pacio (Officina, 43enne, ferroviere) e Paolo Cioni (Cinque Stelle, 63 anni, in passato è stato presidente del comitato "Vicchio contro la discarica" e consigliere di altre associazioni del paese). "La nostra lista Obiettivo Comune - spiegano - nasce dalla coalizione tra Partito Democratico, Officina Vicchio 19 e Movimento 5 Stelle Vicchio, mettendo da parte le divisioni di bandiera e ponendo al centro valori, obiettivi e proposte per il futuro di Vicchio. La squadra con cui ci presentiamo alle elezioni - continuano - ha delleradici valoriali in comune. Composta da 6 uomini e 6 donne, con provenienze diverse e competenze complementari, ci unisce l’impegno, la dedizione e la disponibilità del nostro tempo per metterci a disposizione della comunità vicchiese.