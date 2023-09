Elena Toschi entra in consiglio comunale. E’ la nipote di Tosca

La nipote di Tosca Fiesoli - giovane campigiana barbaramente trucidata dai nazisti nel 1944 - entra in consiglio comunale. Nella seduta del parlamentino campigiano di giovedì scorso è entrata in carica come consigliera Elena Fiesoli (foto).

"La nostra concittadina Elena - dichiara il sindaco Andrea Tagliaferri - è la nipote della partigiana Tosca Fiesoli, ed è un onore per la città avere tra i banchi del Consiglio la nipote di una figura così importante per la nostra comunità. Ciò rappresenta un legame incredibile con la storia locale e con i valori della Resistenza e dell’impegno civico, che sono sicuro Elena porterà avanti nel suo nuovo incarico".

Fiesoli entra al posto di Debora Iacopini (Gruppo Fare consiliare “Fare Città“) che nel frattempo è passata nello staff del sindaco.

B.B.