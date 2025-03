"Elba, aiuti da tremila euro alle famiglie"

PORTOFERRAIO (Livorno)"Garantiamo sostegno immediato alle persone colpite" dai nubifragi all’isola d’Elba "il presidente Giani ha deciso di ampliare la delibera che già prevedeva fino a 3mila euro per le famiglie colpite dalle alluvioni di settembre e ottobre, includendo anche i residenti dell’Elba. Inoltre, nella prossima variazione di bilancio, destineremo nuove risorse per coprire" gli interventi di "somma urgenza nei comuni più colpiti, affinché nessuno resti senza aiuto". Lo ha dichiarato Monia Monni, assessore alla Protezione civile della Regione Toscana, ieri a conclusione di una riunione al palazzo comunale di Portoferraio (Livorno) e un sopralluogo su alcuni dei luoghi colpiti dall’alluvione del 13 febbraio.

Monni ha aggiunto che la Regione Toscana è "già al lavoro per ottenere dal Governo il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale e sono certa che ci sarà la giusta attenzione per la particolarità e la fragilità dell’Elba. L’isola non è solo un gioiello della Toscana, ma una comunità che vive di turismo, vero pane quotidiano per tante famiglie e imprese. Serve garantire a tutti la possibilità di ripartire in sicurezza, e sono sicura che il Governo comprenderà l’urgenza di questo intervento". Infine, sempre Monni indica che "il reticolo idraulico e il sistema fognario dell’isola sono sottodimensionati rispetto all’intensità e alla frequenza delle piogge di oggi. Adeguarli significa investire in interventi complessi e costosi, che necessitano di risorse nazionali adeguate. È una sfida che non possiamo affrontare da soli".

Nei giorni scorsi la stessa assessora Monni aveva fatto il punto dell’ammontare dei danni – pari a oltre 60 milioni complessivi – delle alluvioni della seconda metà del 2024: 49 milioni causati dagli eventi di settembre e 13 per quelli di ottobre di settembre e 13 milioni per quelli di ottobre". Al momento il Consiglio dei ministri ha riconosciuto lo stato di emergenza nazionale per gli eventi del mese di settembre, stanziando 8,7 milioni di euro e individuando i Comuni di Palazzuolo sul Senio, Marradi, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Bibbona, Montecatini Val di Cecina, Pomarance, Guardistallo e Monteverdi e anche per gli eventi del 17 e 18 ottobre 2024, stanziando 9,7 milioni di euro". E’ in corso di adozione l’ordinanza "con la quale si individuano le modalità ed i termini per la ricognizione dei danni e la domanda di contributo per l’immediato sostegno (fino ad un massimo di 20mila euro) per le attività economiche e produttive extra-agricole".