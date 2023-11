Efficientamento energetico. Finiti i lavori alla scuola Calvino

Scuola Calvino, finiti i lavori di efficientamento energetico. Nella scuola d’infanzia c’è un nuovo impianto di illuminazione dopo la sostituzione di tutti i punti luce con lampade led a basso consumo e sistema di controllo wireless di ultima generazione. Va avanti il piano per la progressiva sostituzione delle luci negli edifici comunali con particolare attenzione alle scuole del territorio.

Proprio nei plessi cittadini il comune sta programmando gli interventi per la sostituzione a led dell’illuminazione delle nostre scuole, con un miglioramento tecnologico che porta a un risparmio energetico, a minori emissioni, a un miglioramento del comfort visivo, oltre a un taglio dei costi in bolletta che significa minor spesa pubblica. "Migliorare la sostenibilità ambientale delle scuole – ha detto l’assessore all’Istruzione, Ivana Palomba – ha una doppia importanza, dal momento che i benefici andranno soprattutto alle future generazioni, che in quelle stesse aule crescono come cittadini".

L’investimento dell’Amministrazione comunale per la nuova illuminazione a led dell’edificio scolastico di via Boito a Casellina, già ultimato nelle scorse settimane, è pari a 26.142 euro. L’edilizia scolastica è stato uno dei cavalli di battaglia di questi anni dell’amministrazione comunale non solo con la manutenzione, ma anche con la costruzione di plessi ex novo come a San Vincenzo a Torri, o nell’area Turri, dove nascerà la nuova Fermi.