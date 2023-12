Educazione alla sessualità. La campagna del Pd approda in consiglio

Anche il consiglio comunale di Bagno a Ripoli è chiamato a accogliere la campagna "Ora educazione!" che il Pd della Toscana sta portando avanti per chiedere una legge nazionale che introduca l’educazione all’affettività, all’emotività e alla sessualità nelle scuole. L’iniziativa, partita da una mozione del consigliere regionale Iacopo Melio (in foto), è stata accolta anche dai rappresentanti Dem ripolesi e verrà votata in una mozione all’ordine del giorno della seduta consiliare di domani. "I problemi connessi alla salute mentale dei giovani in età pediatrica e adolescenziale – dice la capogruppo del Pd Sandra Baragli - sono cresciuti significativamente con l’inizio della pandemia, minando, tra le altre cose, anche benessere e sviluppo della propria identità e sessualità. L’educazione all’affettività, attraverso l’approfondimento culturale, rappresenta anche uno strumento importante di prevenzione della violenza di genere e del bullismo omobitransfobico in tutte le sue forme".