Educatori negli asili nido. Scatta la prova di selezione

Il Comune di Firenze ha indetto un concorso per educatori di asilo nido. La selezione pubblica prevede la copertura di 28 posti di lavoro, mediante contratto a tempo indeterminato. La domanda di ammissione, che si può presentare fino all’8 giugno prossimo, dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale unico del reclutamento inPA dove si potranno trovare anche tutti i requisiti richiesti per la partecipazione. La selezione avviene tramite due prove, una scritta e una orale. I candidati devono provvedere entro la data di presentazione della domanda al pagamento della tassa di concorso che ammonta a 10 euro e ad indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, dove poter ricevere le informazioni e le comunicazioni necessarie a sostenere le prove.