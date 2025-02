Dal malore a Sanremo, come è cambiata la vita di Edoardo Bove

Firenze, 15 febbraio 2024 - Due mesi e mezzo dopo la vita di Edoardo Bove è cambiata. Anche se vederlo questa sera sul palco dell'Ariston è già un successo. Il malore del primo dicembre - al sedicesimo minuto del match contro l'Inter - da queste parti non se lo è scordato nessuno. Vederlo crollare a terra ha fatto male a una città che ancora non ha superato i drammi di Astori e Joe Barone. A Edoardo è andata in modo diverso, con il defibrillatore sottocutaneo che gli è stato impiantato a Careggi prima di essere dimesso. La carriera è in standby, anche se il ministro Abodi si è detto volenteroso per cercare di capire se il protocollo che oggi vieta a Bove di tornare in campo in Serie A e in Nazionale può essere rivisto e allineato a quello di altri campionati, come ad esempio la Premier League. Lì Edoardo avrebbe potuto giocare anche subito se qualcuno lo avesse acquistato nel mercato di gennaio. Paradosso, certo, perché fino a giugno sarà un calciatore della Fiorentina. Poi si vedrà in base agli eventi.

Edoardo Bove (Foto Alive)

Sempre al fianco della squadra

Il presente di Bove è la squadra di Palladino. Fa tutto come se dovesse scendere in campo, tranne allenarsi. Partecipa alle riunioni tecniche, segue le sedute da bordo campo. Sempre al fianco dell'allenatore. Sta studiando, calcio e non solo. Nelle scorse settimane lo abbiamo visto modello durante la Fashion Week sulle passerelle milanesi. I marchi dell'alta moda se lo sono strappati di mano per fargli indossare i propri capi. Domani sarà al Franchi, come sempre. Lì in panchina accanto ai suoi compagni. A spronarli e incitarli alla ricerca di tre punti fondamentali contro il Como nella corsa all'Europa.

Bove sul palco dell’Ariston

Ma stasera sarà sul palco dell'Ariston. Carlo Conti lo ha voluto con sé nella serata più importante, quella della finalissima. Bove parteciperà a titolo completamente gratuito, da scaletta scenderà la scalinata del palco alle 23.46, minuto più minuto meno. Non resterà a lungo, ma la sua presenza racconta già molto della sua esperienza. Parlerà di questo con Conti, poi presenterà come un vero conduttore la canzone di Elodie, la numero 20 in gara.

Le speranze per il futuro

"L'ho chiamato per chiedergli se aveva voglia di venire qui al festival", ha ribadito stamani in conferenza stampa Carlo Conti. "È un esempio, un ragazzo, un campione che, nel pieno della sua attività, vede a un certo punto fermarsi questo mondo. Verrà non solo a presentare un cantante, ma a raccontare come sta vivendo questa fase e quali speranze ha per il futuro. Certo, se non mi porta la maglia della Fiorentina...", sorride Conti, storico tifoso viola. E c'è da scommettere che la maglia numero 4 sia pronta per essere consegnata.