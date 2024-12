Edizione straordinaria del mercato settimanale per le festività natalizie in via della Conoscenza

Edizione straordinaria, in occasione delle festività natalizie, del mercato settimanale del mercoledì in via della Conoscenza. Le bancarelle, alimentari e non, infatti stazioneranno nell’area davanti alla biblioteca comunale CiviCa domani dalle 8 alle 13 creando una opportunità per la giornata festiva dell’8 dicembre.

Per consentire lo svolgimento del mercato è stato disposto, da un’ordinanza del Comune, il divieto di transito e sosta, con rimozione forzata, per tutta la lunghezza della strada, dall’intersezione con via Puccini all’intersezione con via Pertini. Sul posto è stata comunque prevista l’apposizione di segnaletica di preavviso con l’indicazione di non utilizzare l’area di sosta per la mattinata di domani.