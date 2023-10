Edilizia residenziale pubblica. Ecco l’apertura del nuovo bando

Era attesissimo ed ora è aperto il nuovo bando per l’accesso agli alloggi di Edilizia residenziale pubblica. La domanda di ammissione in graduatoria può essere presentata, entro 15 dicembre, solo online all’indirizzo https:bit.lyErp2023. "L’Erp - spiega l’assessore alle Politiche abitative Massimo Labanca - è un caposaldo delle politiche del Comune che ha sul proprio territorio 855 appartamenti, un patrimonio della collettività che vogliamo venga valorizzato al massimo. Oggi il 96% degli alloggi Erp è assegnato ad un nucleo familiare, un tasso di occupazione altissimo raggiunto grazie ad una pianificazione attenta della manutenzione e a costanti investimenti. Recentemente siamo intervenuti in viale Ariosto per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e a breve partiranno i lavori di riqualificazione energetica in via Signorini". Le richieste attese sono tantissime: con il bando 2020 erano stati 244 i richiedenti inseriti in graduatoria; di questi, ad oggi, 122 hanno avuto un alloggio. Nel complesso, 821 degli 855 appartamenti gestiti dal Comune sono assegnati mentre i rimanenti 34 sono in attesa di assegnazione o soggetti a lavori. Intensa anche l’attività di controllo per prevenire abusi e utilizzi impropri di tali alloggi: dal 2020 ad oggi sono stati eseguiti 38 provvedimenti di decadenza.