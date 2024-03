Edilizia residenziale. Cinque alloggi assegnati alle famiglie

Nei giorni scorsi sono stati consegnati a Vicchio cinque alloggi di edilizia residenziale pubblica ad altrettante famiglie. Un sesto alloggio sarà assegnato a breve, al termine dei sopralluoghi del caso, e altri sei sono disponibili per far scorrere ulteriormente la graduatoria. Lo rende noto l’amministrazione comunale di Vicchio, con l’assessore alle Politiche sociali, Rebecca Bonanni. Che insieme al sindaco, Filippo Carà Campa, afferma: "Abbiamo dato una boccata d’ossigeno a famiglie in difficoltà, una sistemazione da tanto attesa. Siamo particolarmente contenti per aver contribuito a dare sollievo. Un lavoro in sinergia tra Comune e Casa spa", sottolineano. Intanto sono iniziati i lavori per la realizzazione di dieci nuovi appartamenti Erp nell’ambito del Programma nazionale Pinqua finanziato dal Pnrr. Aggiunge Bonanni: "L’auspicio è quello di soddisfare entro il 2027 la stragrande maggioranza dei 26 nuclei presenti all’interno della nuova graduatoria del luglio 2023".

