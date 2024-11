Economia circolare, avanti tutta. All’ecocentro il mercato del riuso

Nuova vita per i rifiuti attraverso il mercatino del riuso e del riciclo. All’interno dell’ecocentro di Campigliano sono iniziati infatti, nei giorni scorsi, i lavori per realizzare il progetto del Comune di Bagno a Ripoli e di Alia Multiutility che prevede la realizzazione del mercatino con l’obiettivo di ridurre la produzione dei rifiuti da smaltire e favorire il riutilizzo di oggetti e materiali. L’intervento, finanziato con gli oneri di investimento di Alia, prevede di ampliare l’area dell’attuale Ecocentro utilizzando uno spazio confinante di proprietà comunale, per un’estensione complessiva di circa 7.000 metri quadrati. Ecocentro e Centro di riuso saranno ‘comunicanti’, con due accessi attraverso cui i cittadini potranno conferire, nel primo, materiali e oggetti giunti a fine vita e nel secondo tutto ciò che, trovandosi ancora in buono stato di conservazione, può essere reimpiegato se acquistato da altre persone. "Ridurre drasticamente la quantità di rifiuti da smaltire o destinati in discarica - dicono il sindaco Pignotti e l’assessore comunale all’ambiente Conti - deve essere una priorità assoluta per le istituzioni e i cittadini. Il nuovo mercatino del riuso, che dà una nuova chance a tanti oggetti che altrimenti verrebbero buttati via, è un punto di inizio". L’auspicio dichiarato da Comune e Alia Multiutility è quello di aprire il mercatino entro l’estate. In occasione degli interventi, progettati per il superamento delle barriere architettoniche, saranno razionalizzati gli accessi alle diverse aree e verrà riqualificata la palazzina dei servizi dell’Ecocentro con la realizzazione di nuovi uffici di Alia destinati al pubblico.

L’amministrazione è nel frattempo al lavoro per stendere il testo della convenzione alla base della gestione del mercatino: "È nostra intenzione – aggiungono Pignotti e Conti – coinvolgere realtà a carattere benefico che hanno esperienza nella gestione di materiale da riciclare". "Spazi come questo – commenta il presidente di Alia Multiutility Lorenzo Perra - sono simboli dell’economia circolare, dove l’oggetto non diventa scarto ma acquisisce nuova identità".