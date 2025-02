Ecco la nuova consulta giovani. Con tre nomine tutte al femminile

È nata, a Lastra a Signa, la nuova Consulta Giovani, che si è riunita nella sua prima seduta. Durante l’incontro, si sono svolte le procedure per l’elezione delle cariche direttive, con tre nomine tutte al femminile. Presidente è stata eletta Valentina Olivieri, membro dell’associazione Officina Malmantile, una laurea in Mediazione linguistica e culturale, iscritta all’Istituto di management della Scuola di Sant’Anna di Pisa. Vicepresidente è invece Cristina Colosimo e segretaria Amy Paoli. "Dare la possibilità ai giovani di entrare a far parte della vita amministrativa, di contribuire alla vita sociale della comunità, di far sentire la loro voce, le loro idee e proposte: questi alcuni degli obiettivi dell’istituzione della Consulta Giovani – ha spiegato il sindaco di Lastra a Signa, Emanuele Caporaso -. Politiche giovanili non solo a parole ma un nuovo ruolo che questa fetta di cittadinanza potrà assumere".

"I giovani che hanno deciso di far parte della Consulta sono cittadini già impegnati in varie associazioni – ha spiegato l’assessora alle politiche giovanili Francesca Tozzi - che potranno portare un contributo interessante al nuovo organismo ma anche arricchire il loro percorso di cittadinanza attiva". La Consulta Giovani potrà esprimere pareri e proposte, non vincolanti, anche di propria iniziativa. È sempre possibile fare domanda di partecipazione alla Consulta mandando una mail a [email protected].

Li.Cia.