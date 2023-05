Ecco la nuova ambulanza per la comunità

La Pubblica Assistenza di Tavarnuzze ha una nuova ambulanza, acquistata col sostegno di istituti di credito, assicurazioni, ditte, privati e raccolte fondi come la vendita di uova e colombe di Pasqua. Un dono prezioso per la comunità alla quale è dedicata, pronta per un’assistenza immediata offerta ormai da anni al territorio da parte dei volontari e dei medici dell’associazione. L’inaugurazione è stata una grande festa in piazza don Chellini con tanti volontari, soci e molte associazioni che hanno voluto portare il proprio saluto. Presente anche il neosindaco Riccardo Lazzerini che ha ringraziato a nome degli imprunetini il lavoro dei volontari. La cerimonia si è aperta col saluto del presidente Pietro Giannelli che ha ricordato con un minuto di silenzio le vittime dell’alluvione in Emilia Romagna, per poi consegnare alcune targhe celebrative. Trenta mezzi di altre associazioni hanno sfilato per le vie della frazione, per ricordare l’importanza del loro compito e del lavoro in rete. La vecchia ambulanza T6 non più usata dalla ‘Pubblica’ non va però in pensione: è stata donata alle associazioni che lavora in Ucraina.

Manuela Plastina