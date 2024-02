Ecco I Dirotta su Cuba. Gran ritorno al Viper

Dopo tanti anni di assenza dalla loro città, i Dirotta su Cuba hanno annunciato che torneranno a suonare a Firenze per festeggiare i 30 anni di ‘Gelosia’, venerdì 10 Maggio al Viper Theatre. I biglietti (posto unico 25 euro compresi diritti di prevendita) sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Per l’occasione la storica band fiorentina salirà sul palco con una formazione totalmente rinnovata. L’unica vera costante è Simona Bencini, voce ed anima del gruppo, che dopo aver ripreso in mano le redini del gruppo, lo scorso anno ha infiammato la penisola con numerosi live carichi di energia e groove.

Accanto a lei ci saranno Emiliano Pari alle tastiere, Stefano Profazi alla chitarra, Patrizio Sacco al basso, Vincenzo Protano alla batteria, Donato Sensini al Sax e al flauto e Luca Iaboni alla tromba che, con il loro consueto groove e con arrangiamenti sempre più ricercati e al passo con i tempi faceva scatenare i dancefloor. Era il giugno del 1994 quando i Dirotta si fecero conoscere in radio col brano ‘Gelosia’ che riscosse un successo clamoroso e inaspettato, proiettando la band ai vertici della popolarità.

Grazie a quel boom di ritmo, i Dirotta su Cuba, dettero il via con il loro sound unico ed inconfondibile, al periodo più acid jazz e funk che l’Italia abbia mai avuto. Dopo 30 anni i Dirotta continuano a far sentire alla grande la loreo voce e, tra mille vicissitudini, reunion, separazioni e cambi di line up, sono ancora in attività per sedurre vecchi e nuovi fan con il loro acid jazz intelligente e contagioso.

Giovanni Ballerini