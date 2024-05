Eccellenze del territorio in mostra. Con tanto di sfida del gusto

La miglior crostata? È quella della Pasticceria Reale di Signa. Almeno questo il responso della sfida gastronomica ’Food Challenge’ che si è svolta alla Mostra internazionale dell’artigianato alla Fortezza da Basso. La Pasticceria Reale ha presentato un dolce con inserto di pesche sciroppate e marmellata di albicocche, classificandosi prima. Al secondo posto ’La dolce dea’ di Rufina, terza ’Delizie del mattino’ di Firenze. La giuria popolare ha invece espresso la propria preferenza per la crostata del ’Vecchio Forno’ di Firenze. Un premio anche per la categoria speciale andato alla ’Pentola d’oro’ per una crostata di peperoni. L’iniziativa è stata svolta grazie anche al sostegno di Oleificio Sardelli e Fattoria di Doccia, Falutec, Cevest Srl, Sinaptic, Drinks Lab, Scuola di arte culinaria Cordon Bleu, Works Srl, ML Group Insurance, Cat Telecomunicazioni e Gelateria Malotti.