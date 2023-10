"E Nucciotti a Campi chiede trasparenza: "I soldi del crowfunding?""

Parola d’ordine trasparenza. L’ex assessore Riccardo Nucciotti (in foto) interviene in Consiglio sulla mozione presentata dal capo gruppo di SI Campi a Sinistra, Brian Ceccherini che chiedeva di impegnare il sindaco e la giunta ad aderire all’azionariato popolare dei lavoratori ex Gkn. ""Hanno fatto la campagna 100x10.000 con il termine per le adesioni per l’azionariato popolare fissato al 31 dicembre 2023, poi sarà il Cda a dover decidere se accettarle o meno entro la fine di gennaio 2024. In realtà un singolo cittadino non può fare un versamento di 100 euro, il capitale minimo è pari a 500 euro, quindi diventa 500x10.000". E ancora: "I lavoratori chiedono trasparenza. Ma la vorrei chiedere anche io prima di prendere una decisione. Penso anche alla campagna di crowfunding lanciata per la reindustrializzazione della fabbrica: quanti soldi hanno raccolto? Chi li gestisce? Come vengono distribuiti?".

P.F.N.