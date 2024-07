E’ morto Marcello Lazzerini. Cronista della Rai per 40 anni e grande tifoso della Fiorentina

Un grave lutto ha colpito il mondo del giornalismo sportivo e non solo: è morto Marcello Lazzerini (nella foto) a causa di un malore improvviso. Per oltre 40 anni cronista della Rai, Lazzerini seguiva la Fiorentina ma spaziava anche tra la cronaca e la cultura. Volto conosciutissimo, era molto apprezzato anche dal punto di vista umano per la sua gentilezza. E’ stato conduttore e inviato speciale per la sede toscana della Rai. Ha vinto il 1° premio al concorso letterario "Bancarella Sport" (1993) con "La leggenda di Bartali" (Ed. Ponte Alle Grazie), ha curato una serie di pubblicazioni.