E’ morto il professor Da Villa, pioniere della vaccinazione contro l’epatite B

Firenze, 28 settembre 2023 – E’ morto ieri a Firenze il professor Giuliano Da Villa, medico campano molto noto per la sua decennale attività in campo vaccinale.

Nel lontano 1965 fu l’estensore della legge sulla vaccinazione obbligatoria contro l’epatite B in Italia, si è poi impegnato a lungo per i programmi vaccinali per l’Organizzazione mondiale della sanità, la Crooce Rossa e il Rotary Nord napoletano in quasi tutto il Terzo Mondo.

Il funerale si terrà a Firenze venerdì 29 alle 11.30 nella chiesa dei santi Francesco e Chiara Montughi.