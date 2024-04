E’ morta Clementina Pelini. Era la mamma di Maurizio Sarri

Grave lutto per Maurizio Sarri: è morta la sua mamma Clementina Pelini. Aveva 90 anni e pare fosse malata da tempo. L’allenatore è molto legato alla sua famiglia di origine e al Valdarno, dove è cresciuto (pur essendo nato a Napoli), dove ha mosso i primi passi nel mondo del calcio e dove torna appena possibile per trovare la sua famiglia. Proprio la sua mamma lo avrebbe sostenuto quando, nel 2002, decise di lasciare il posto fisso in banca per seguire la sua grande passione da allenatore, che fino ad allora aveva relegato a secondo lavoro. Il padre Amerigo è molto amato in città e solo pochi giorni fa era in tribuna a tifare per l’Asd Figline, società della quale il nipote Nicolé, figlio di Maurizio, è da qualche mese il presidente. Proprio una delegazione della squadra con l’allenatore Stefano Tronconi ieri ha reso omaggio al presidente e alla sua nonna. Messaggi di cordoglio e vicinanza sono arrivati alla famiglia Sarri dai vertici dalle squadre che ha allenato, in particolare da Juventus e Napoli e dalla Lazio, da cui ha dato le dimissioni solo 40 giorni fa. C’è chi dice che la reale motivazione dell’abbandono sia stata proprio la malattia della mamma; anche nell’addio al Chelsea nel 2019 avrebbe inciso la troppa distanza dalla sua famiglia di origine. La salma della signora Clementina è esposta da ieri nella cappella dei Frati in piazza San Francesco; i funerali si svolgeranno oggi alle 14 nella chiesa dei Salesiani.

Manuela Plastina

Giovanni Puleri