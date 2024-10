È l’ultimo week end della Fiera. Gran finale fra storia e sapori

Fiera, ultimo week end. Tanti appuntamenti previsti per la tre giorni finale della kermesse. Si parte dagli eventi istituzionali: oggi e domani in auditorium, dalle 10 alle 22 c’è la mostra dei fossili curata dal Gamps. Domenica alle 18 ’Buon compleanno, Scandicci. 1774 - 2024’, con la sindaca Claudia Sereni, lo storico dell’arte Marco Gamannossi e il professor Zeffiro Ciuffoletti, storico. In mezzo c’è tutta l’area espositiva, con i suoi padiglioni che raccolgono espositori da tutta Italia e per il food anche dall’estero. "Io Non rischio è una iniziativa importante – ha detto l’assessore alla protezione civile, Lorenzo Tomassoli (nella foto) – perché permette di continuare nella cultura delle buone pratiche di protezione civile. Avvieremo la campagna ’Protezione Civile In tour’ che prevede di andare nei luoghi di aggregazione per presentare il piano di protezione civile". Nel padiglione Green presente, poi, il giornale web Firenzedintorni.it, diretto da David Guetta con la giornalista Michela Lanza. Chiuderà la fiera alle 23,30 di domenica, il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio. Questi gli orari: oggi dalle 10 a mezzanotte, domani dalle 10 alle 22.