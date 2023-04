E’ la Giornata mondiale del libro

E’ uno degli appuntamenti più amati dall’affezionato pubblico sansalvino, ovvero l’iniziativa che si svolge in occasione della Giornata mondiale del libro: oggi alle 21 a San Salvi è in programma "Porta il tuo libro preferito...e leggi la pagina che ami". L’invito è dunque quello di partecipare portando un testo per poi leggere una pagina in pubblico (ogni lettura non può superare i due minuti), in una non-stop collettiva in occasione dell’evento patrocinato dall’Unesco per promuovere la lettura. Al termine della serata sarà realizzato un libro con le varie letture. Info Info e prenotazioni: 335.6270739 o mail a [email protected]

Ma cos’è la Giornata mondiale del libro? Dal 1995, il 23 aprile, si svolgono iniziative in tutto il mondo – flashmob, reading, eventi letterari, presentazioni di libri – per incoraggiare a scoprire il piacere della lettura, tema sempre più di scottante attualità in Italia e non solo. E’ stato scelto il 23 aprile per due importanti motivi. Innanzitutto, perché in questa giornata la leggenda vuole che nel 1616 siano morti sia William Shakespeare che Miguel de Cervantes; ma anche perché in questo giorno si festeggia in Catalogna la Festa di San Jordi, (San Giorgio in Italia), patrono di Barcellona. Qui la tradizione vuole che il 23 aprile uomini e donne si scambino un dono: l’uomo infatti regala una rosa alla sua donna, la donna offre in dono al suo uomo un libro.

B. B.