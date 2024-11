E la città può puntare sulla chiave mobilità

Tra i punti chiave per la scelte degli stadi da parte dei commissari Uefa c’è anche la mobilità da e per l’impianto sportivo. In questo caso Firenze ha da giocare l’importante carta della linea 3.2.2 della tramvia che nel 2032 sarà già operativa da un pezzo. Il tracciato tranviario, poco più

di 6 chilometri e quindici fermate, andrà da piazza della Libertà all’area della stazione ferroviaria di Rovezzano attraversando l’intera area dello stadio Artemio Franchi.

Alla fermata del Capolinea Rovezzano è previsto inoltre

un parcheggio scambiatore.