E il Porcellino chiude per lutto

FIRENZE

Il Mercato del Porcellino chiuderà in segno di lutto per ricordare il suo amico e collega che è stato ucciso nella sua casa che si trova nel quartiere di Novoli.

Tutti gli operatori dello storico raggruppamento, per esprimere la propria solidarietà e vicinanza a Kiomars e alla sua famiglia - il fratello Karim è proprietario di un banco sotto la Loggia del Mercato Nuovo -, farà un giorno di lutto che coinciderà con quello della celebrazione del funerale.

Non c’è ancora una data ma gli ambulanti hanno deciso che, in concomitanza con il suo ultimo saluto, tutti i banchi resteranno chiusi.

"Un grande lavoratore e una persona molto gentile e disponibile, ci teneva molto al nostro mercato, che fosse tutto in ordine", sono le parole del presidente Nicola Abatangelo.

Con una scritta bianca su sfondo nero il Mercato del Porcellino dà il suo ultimo saluto all’amico iraniano anche sulla pagina Facebook: "Non ci sono parole per descrivere il dolore nei nostri cuori. Addio amico e collega. Speriamo in una giustizia".

ross.c.