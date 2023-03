Duemila studenti delle scuole superiori all’Open Day dell’Università di Firenze

Oltre duemila studenti delle scuole secondarie superiori hanno partecipato oggi a ‘Un giorno all’Università’, l’open day dell’ateneo fiorentino rivolto alle future matricole, che si è svolto a Firenze al Campus Morgagni. Per avvicinarsi al mondo universitario sono state proposte ‘Prime lezioni’ì, stand delle Scuole di ateneo e dei numerosi servizi offerti agli studenti, student café per un confronto con i tutor, attività di career counseling.

La giornata è stata aperta dalla rettrice Alessandra Petrucci. "Iniziative come quella di oggi, e le tante altre che l’università di Firenze ha in programma nei prossimi mesi, costituiscono occasioni importanti per informarsi, verificare i propri interessi, misurarsi, ma anche per scardinare stereotipi consolidati. Un orientamento efficace è il primo passo per compiere scelte consapevoli e porsi obiettivi chiari e concreti, contemperando le passioni e le inclinazioni personali con le esigenze del mondo del lavoro, nell’ottica delle competenze e delle professionalità".

Per il prossimo anno accademico all’ampia offerta formativa dell’università di Firenze (oltre 140 corsi di studio, di cui circa il 10% in lingua inglese,) si aggiungeranno cinque nuovi corsi, che saranno varati dopo il via libera del Ministero dell’Università. Si tratta di due corsi di laurea triennale, in ‘Scienza dei Materiali’ e in ‘Ingegneria Ambientale’è e tre corsi di laurea magistrale: ‘Diritto per la sostenibilità e la sicurezza’; ‘Data Science, Scientific Computing & Artificial Intelligence’; ‘Software: Science and Technology’, quest’ ultimo in lingua inglese e in collaborazione con Imt di Lucca. "È molto forte l’impegno dell’università di Firenze nei confronti dei nuovi studenti", ha ricordato la prorettrice alla didattica Ersilia Menesini.