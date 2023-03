Duecento ulivi disponibili Chi se ne prende cura potrà raccogliere le olive

Ulivi a disposizione, per chi vuol curarli e poi raccogliere le olive. Si può partecipare all’avviso per la concessione di coltivazione delle piante presenti su terreni di proprietà comunale, pubblicato sul sito del Comune nella sezione "Altri bandi e avvisi pubblici". La concessione durerà sei anni ed è rivolta ai cittadini residenti sul territorio lastrigiano. Gli appezzamenti di terreno comunale sono: la zona di verde pubblico di piazza Bardini (12 piante), l’area vicina alla scuola materna di Malmantile (21 piante), il terreno pubblico presente a Malmantile in località Poggio alla Malva (10 piante), il giardino di via Pavese (9 piante), il terreno adiacente al cimitero di Carcheri (100 piante), l’area vicina agli impianti sportivi di Malmantile (45 piante), il verde pubblico in località Belfiore (36 piante).