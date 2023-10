Due scooter restituiti ai proprietari dalla Municipale. Erano stati rubati alle Piagge e Statuto

Due scooter rubati recuperati e restituiti ai proprietari. È questo il risultato di un duplice intervento del Reparto Anticrimine della Polizia Municipale nell’ambito dei servizi di pattugliamento mirato nel territorio del Quartiere 4. Giovedì scorso in via Canova hanno recuperato un Sh Honda risultato rubato 15 giorni prima in piazza Vieusseux. Gli agenti hanno contattato il proprietario che si è subito presentato per riprendere il mezzo. Contestualmente è stata identificata una decina di persone presenti nella zona, fra cui un cittadino nordafricano senza documenti. Da successivi accertamenti il giovane è risultato non in regola con le normative sull’immigrazione e per questo è stato denunciato. Il secondo scooter, sempre un Sh è stato ritrovato ieri pomeriggio parcheggiato in via Gentileschi. Dai controlli è emerso che il veicolo era stato rubato il 1 ottobre in via Pistoiese.