Due quartieri per un Carnevale e un’unica parola: pace

Carnevale di pace a San Donato

Firenze, 20 febbraio 2023 - Due quartieri uniti nel segno della pace, della fratellanza e dell’unione tra i popoli diversi. Che successo incredibile il carnevale che, a distanza di una settimana, ha abbracciato l’Isolotto e Novoli! Domenica scorsa, coloratissimo corteo all’Isolotto e spettacoli a Villa Vogel. Ieri, invece, tantissime persone si sono riversate a San Donato, dove dopo tre anni di stop è tornato il Carnevale di pace, organizzato dall’associazione Piazza San Donato.

Al corteo hanno partecipato le comunità brasiliane, peruviane, boliviane, arabe, cinesi e non solo. Prima la sfilata al parco San Donato e poi tutti insieme ad esibirsi nella piazza del centro polifunzionale, addobbato con le bandiere della pace. “Un’occasione festosa per lanciare un messaggio di pace a 360 gradi - dicono i volontari dell’associazione Piazza San Donato -. Il nostro carnevale è da anni simbolo di inclusione e integrazione nel territorio. In un mondo cosmopolita, l’unica razza che conosciamo è quella umana”.

Al corteo anche i presidenti dei quartieri 4 e 5, Mirko Dormentoni e Cristiano Balli. “Due giornate bellissime - le loro parole -. Abbiamo partecipato a feste che hanno messo insieme migliaia di persone di ogni età e di ogni cultura e che hanno rappresentato occasioni di incontro e di confronto tra tradizioni, costumi, danze e musiche diverse. È stata soprattutto l'occasione per affermare insieme che nessuno è straniero: siamo tutti cittadini di Firenze e del mondo. Non scordiamo che l'unico modo per costruire un futuro migliore, un futuro dove le guerre vengano messe al bando, è il conoscersi, l'incontrarsi, il "mescolarsi", il lottare insieme per la libertà, la giustizia, la democrazia”.