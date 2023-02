La Reginetta più bella è Melissa

Follonica, 20 febbraio 2023 - E’ Melissa Montagnani ( nella foto) la Reginetta del Carnevale di Follonica edizione 2023. E’ questo il verdetto emesso ieri sera dalla giuria che ha scelto dunque la portacolori del rione Senzuno (alla quale è stata assegnata anche la fascia di Miss Brio) che ha avuto la meglio su Clarissa Clemente del rione Pratoranieri che si è aggiudicata anche la fascia di Miss Seduzione. Treze, a parimerito, si sono quindi posizionate Matilde Achilli del rione Zona Nuova ("Miss Sorriso"), Giulia Barbafieri del rione 167 Ovest ("Miss Eleganza"), Angelica Achilli del rione Cassarello ("Miss Grazia"), Eleonora Verdini del rione Centro ("Miss Stile"), Noemi Bruno del rione Capannino ("Miss Fascino") e Selena Doncovio del rione Chiesa ("Miss Gioia").

Tutte le fasce sono state assegnate dalle rappresentanti dell’Associazione Reginette del Carnevale di Follonica.

Si è trattato di una domenica di festa per la città del Golfo che ha di nuovo ospitato migliaia di persone che hanno seguito con grande interesse la sfilata dei bellissimi carri in una giornata di sole e di temperature comunque buone. Tutto, insomma, ha contribuito alla buona riuscita della manifestazione che si conferma come uno degli eventi di punta nell’intero panorama della nostra provincia.

Una rassegna che ormai fa parte della più antica tradizione e che contribuisce – e questo non guasta di certo – a portare in città migliaia di spettatori.

Adesso la kermesse continua, perché oltre ai premi riservati alle bellissime Reginette ce ne sono altri da assegnare.