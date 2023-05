Due pini rasi al suolo La rabbia dei residenti "Erano sani e bellissimi"

di Sandra Nistri

Solo poche settimane fa era stato chiamato in causa il Difensore civico regionale per quei due grossi esemplari di pini danneggiati durante i lavori in via Oriani, zona campo sportivo, lavori che rientrano nell’intervento edilizio dell’area Ginori e dintorni per la realizzazione di un nuovo supermercato e di parcheggi a corredo.

L’intervento, richiesto dal "Comitato tutela alberi di Sesto Fiorentino", però paradossalmente non serve più, perché i due alberi sono già stati abbattuti. Scelta che ha fatto infuriare il comitato e gli abitanti: "Avevamo chiesto al Comune – si legge in una nota – di risanare lo stato delle radici degli alberi, danneggiate da una ditta di costruzioni. Una delle tante, visto che a Sesto ce ne sono altre. Il Comune ci ha risposto scrivendo le prescrizioni di rito. Parole, ma niente fatti. Così, data l’omissione di intervento, ci siamo finanche al Difensore civico regionale, affinché si adoperasse al fine di far rispettare il "Regolamento del verde pubblico e privato".

L’abbattimento ha suscitato perplessità e proteste visto anche quanto accade in questi giorni in Romagna: "Due splendidi pini - prosegue il comitato - rari superstiti in un quartiere densamente urbanizzato. Parte di un’area di proprietà pubblica, quindi al servizio della cittadinanza, hanno sempre svolto il proprio ruolo, generosi d’aria, fresco, ombra, assieme ad altri alberi vicini, anch’essi, pochi giorni prima, abbattuti. Erano pini sani, certificati. Utili a tutti, anziani e bambini. Invece: abbattuti! L’area continuerà ad essere di proprietà pubblica, non al servizio dei cittadini bensì al servizio dei clienti di una cooperativa privata che sta realizzando il 19° supermercato della zona. La politica abdica le sue funzioni al potere economico".

E ancora: "Tutti gli scienziati, alla domanda su possibili soluzioni a catastrofi tipo quella che ha colpito l’Emilia-Romagna, sostengono che l’unico rimedio è piantare alberi per limitare l’innalzamento della temperatura atmosferica. A Sesto Fiorentino si persegue il contrario".

Il comitato annuncia anche che contatterà nuovamente il Difensore civico regionale per dare notizia dell’abbattimento dei due pini e chiedere un intervento nei confronti dell’amministrazione sestese. Dopo la segnalazione del danneggiamento delle radici il Comune aveva effettuato un sopralluogo e aveva constatato danni e imposto prescrizioni alla ditta esecutrice. Inascoltate.