"Due passi all’inferno": domani il nuovo libro di Filippo Mammoli

"Due passi all’inferno". E’ il nuovo libro di Filippo Mammoli, che sarà presento domani pomeriggio alle 17.45 alla Zap, Zona aromatica protetta, in vicolo di Santa Maria Maggiore, con Jlenia Mugnaini e Claudio Brinati.

Siamo nel cuore di Firenze, dove si svolgono le avventure intriganti narrate in "Due passi all’inferno". Ventiquattro ore. È il tempo che viene concesso in un oscuro messaggio composto da due terzine dantesche e recapitato via email all’ispettore Carletti e alla biologa Marino per salvare una vita umana. Una Firenze tormentata dalla pioggia che sembra rievocare i fantasmi dell’alluvione avvenuta esattamente cinquanta anni prima è il palcoscenico di questa caccia al tesoro. La coppia improvvisata si trova a fare i conti con indovinelli ed enigmi che riguardano l’Inferno di Dante e la storia della città con i suoi monumenti, mentre un uomo nudo e legato su una sedia in un seminterrato viene assalito da flashback del suo passato. Cosa unisce il Sommo Poeta con il prigioniero?