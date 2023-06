Due incidenti, due donne gravi

Due incidenti in due giorni sulle strade del Mugello, con due giovani donne, quasi coetanee, finite in ospedale. Il primo scontro domenica poco dopo le 17, a Campomigliaio (Scarperia a San Piero): per cause ancora da accertare, da parte dei carabinieri, si sono scontrate una moto e un’auto, e una donna di 30 anni, che si trovava sulla due ruote, è stata portata in ospedale in gravi condizioni.

Ieri mattina, invece, intorno alle 7 sulla Sp 610 Montanara Imolese tra San Pellegrino e Coniale (Firenzuola) scontro frontale tra un’auto e un furgone. Sul posto sono subito intervenuti il 118, l’elisoccorso Pegaso, i carabinieri e i vigili del fuoco dal distaccamento di Barberino di Mugello. Una donna di 31 anni, che era rimasta incastrata nella vettura, è stata estratta e i sanitari poi trasferita in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna in codice rosso.

