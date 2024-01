Due approfondimenti storici sugli internati militari italiani. Il volume di Iozzelli e Wald

In occasione del Giorno della memoria, domani alle 15 il Memoriale ospita l’iniziativa di approfondimento sugli Internati Militari Italiani con la presentazione dei libri "Abbiamo detto no. Dieci internati militari italiani nei campi nazisti 1943-1945" di Enrico Iozzelli e Susanne Wald e "Prigionieri, internati, resistenti. Memorie dell’altra Resistenza" di Nicola Labanca. Mercoledì 24 gennaio alle 10 ancora un libro al Memoriale con una iniziativa rivolta alle scuole fiorentine e realizzata in collaborazione con Aned Firenze. Stavolta si tratta di "Sempre con me. Le lezioni della Shoah", di Emanuele Fiano con Ugo Caffaz che dialoga con l’autore. Alle 15 si può partecipare all’approfondimento sulla deportazione politica con il coinvolgimento di Aned Toscana e i presidenti delle sezioni.