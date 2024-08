Droga e fucile a canne mozze in casa a Livorno, arrestato

Livorno, 10 agosto 2024 - In casa aveva un fucile a canne mozze e un ingente quantità di hashish oltre a 1.550 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Il materiale è stato sequestrato e il sospetto pusher, un nordafricano di 29 anni, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzioni di armi e munizioni clandestine. L'indagine è stata condotta dai carabinieri della compagnia di Cecina (Livorno) che dopo giorni di investigazioni ha individuato lo straniero e seguendone i movimenti ha scoperto anche l'appartamento a Livorno, dove con ogni probabilità avveniva anche la cessione di stupefacente agli acquirenti. I militari hanno dunque deciso di agire e nell'abitazione hanno trovato 1,8 kg di hashish suddiviso in 18 panetti, un ovulo di hashish di 10 grammi e 1.550 euro in contanti,. Un'altra perquisizione estesa ad altra pertinenza immobiliare nella disponibilità del nordafricano ha permesso di trovare un fucile a canne mozze calibro 12, privo di segni identificativi e dunque a tutti gli effetti arma clandestina, e un altro chilo di hashish suddiviso in 10 panetti.