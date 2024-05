Fugge dai carabinieri e getta 100 grammi di hashish, arrestato

Firenze, 4 maggio - Alla vista dei carabinieri è scappato gettando durante la fuga un involucro che poi è risultato contenere 100 grammi di hashish. L'uomo, un 31enne, è stato infine fermato e arrestato. E' accaduto ieri sera a Pontassieve (Firenze). Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale i reati contestati. Secondo quanto spiegato, i militari stavano svolgendo alcuni controlli finalizzati anche al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti quando hanno notato il 31enne in via Verdi a causa della sua condotta sospetta. I carabinieri si sono allora avvicinati per un controllo quando l'uomo è scappato lanciando un involucro poi recuperato dai militari e risultato contenere la droga. I carabinieri sono poi riusciti a bloccare il 31enne e lo hanno arrestato.