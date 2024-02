Dragoni, sfilate, musica e costumi. Tutto pronto per il Capodanno cinese

SESTO FIORENTINO

In questo weekend, il cuore di Sesto Fiorentino si è risvegliato in stile orientale. Si celebra in piazza Vittorio Veneto un appuntamento importantissimo per la comunità cinese, ma ormai entrato nell’immaginario collettivo come una tradizione colorata, divertente e ricca di significato: il Capodanno cinese.

Si festeggia congedando l’anno del coniglio (finito ufficialmente ieri) e si dà il benvenuto all’anno del drago, creatura misteriosa che nella cultura cinese rappresenta il potere, la ricchezza, la saggezza e la vitalità. Ieri e per tutta la giornata odierna stand gastronomici e di piccolo artigianato, artisti italiani e cinesi, l’immancabile danza del leone e la sfilata del dragone scandiranno questa iniziativa che nasce all’insegna del dialogo tra culture e della convivialità.

L’evento è organizzato dal Centro commerciale naturale Sesto sotto casa con il patrocinio dell’amministrazione comunale, con apertura di stand ed eventi dalle 10 alle 18. Ma la notizia del Capodanno cinese accolto in piazza, ha suscitato qualche polemica nelle scorse settimane: i consiglieri della Lega avevano accusato il Comune di aver cancellato i tradizionali festeggiamenti del carnevale (che invece, dicono, andrebbero potenziati) per fare spazio alle celebrazioni di una festa "non nostra".

Subito è arrivata la risposta dell’amministrazione: "Alle due tradizionali domeniche di carnevale" già andate in scena, ha ricordato il Comune, quest’anno "si aggiunge la festa del martedì grasso il tredici di febbraio". Nessuna riduzione degli eventi carnascialeschi, dunque: anzi, se oggi qualcuno vuole "mascherarsi e festeggiare il Carnevale in piazza, è ben gradito". L’appuntamento è in piazza Vittorio Veneto.