Doppio cantiere a Firenze sud. Traffico in tilt e parcheggi spariti. Giorgio: "A febbraio nuovi posti"

Se l’area nord della città sorride – o meglio respira – quella sud inizia a tapparsi il naso. Non c’erano d’altronde grandi alternative ieri per i passanti in alcune strade intasatissime di Gavinana, da via Coluccio Salutati a via di Ripoli, da via Poggio Bracciolini fino al viale Giannotti. Tempesta perfetta nel rione con un doppio cantiere, quello di piazza Ravenna già avviato da giorni e l’altro in via di Ripoli per la riqualificazione di un impianto semaforico con chiusura della strada tra via Accolti e piazza Elia Dalla Costa e via Caponsacchi direzione viale Giannotti (durerà quattro giorni).

Risultato? Il caos più totale, complicato ulteriormente dall’affannosa e disperata ricerca da parte di molti di un parcheggio buono. In media ieri per ’piazzare’ regolarmente la macchina serviva una mezz’ora buona. In zona d’altronde gli stalli scarseggiano da sempre e adesso, con le chiusure di via di Ripoli e, soprattutto, con i posti cancellati (fino ad aprile) nel primo tratto del lungarno Ferrucci la faccenda va complicandosi tenuto anche conto che da ieri notte sono entrati in azione gli operai nel primo tratto del viale Giannotti interessato dal cantiere per la nuova linea della tramvia Libertà-Bagno a Ripoli. Insomma nervosismo a tranci in zona.

Dal Comune però l’assessore alla mobilità Andrea Giorgio assicura che i nuovi parcheggi promessi per far respirare il rione durante le lavorazioni della linea tramviaria arriveranno quanto prima. Le zone sono quelle individuate da tempo, l’area di Publiacqua davanti alla sede della società in via Villamagna e il parcheggio sotterraneo della Coop di piazza Bartali. "Domani stesso (oggi ndr) presenterò la delibera quadro relativa ai posteggi. – assicura Giorgio – Stiamo ultimando gli accordi con Publiacqua e Unicoop. I parcheggi saranno un centinaio in via Villamagna e circa il doppio in piazza Bartali".

Ovviamente gli automobilisti che potranno usufruire gratuitamente della sosta sotto il supermercato in orario notturno dovrà riprenderla al mattino. i tempi per la disponibiòlità dei circa 300 posti auto di cui Gavinana ha una fame pazzesca? "Un paio di settimane – si sbilancia Giorgio – direi comunque sicuramente entro il mese di febbraio".

In nottata sono quindi iniziati ufficialmente i lavori anche a Gavinana, dopo il primo cantiere avviato nei giorni scorsi in viale Giovine Italia. In viale Gianotti fino venerdì 31 gennaio saranno effettuati gli interventi propedeutici all’incrocio via Datini-via Erbosa per l’indirizzamento delle linee del Tpl in via Datini; a seguire nella notte tra venerdì 31 e sabato 1° febbraio scatterà la cantierizzazione nel tratto via Caponsacchi-via Traversari tratto di smontaggio dei cordoli della corsia preferenziale e delle banchine delle fermate del TPL. Il cantiere F3 (410 metri) durerà 39 settimane.

Questo cantiere interessa il tratto tra via Caponsacchi e via Traversari. La sede tramviaria sarà realizzata al centro del viale e all’altezza di piazza Elia dalla Costa è prevista la fermata. Come viabilità alternative Palazzo Vecchio consiglia via di Villamagna per l’ingresso in città e via di Ripoli per l’uscita città. Il trasporto pubblico in ingresso città sarà indirizzato su via Datini, quello in uscita continueranno a percorrere il viale.

Emanuele Baldi