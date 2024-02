Donzelli: “La candidatura di Schmidt? Non abbiamo mai smentito né confermato”

Firenze, 13 febbraio 2024 – «Non so se Alessandro Draghi ha delle notizie che io non ho, credo che si sia lasciato prendere da un pò d'entusiasmo e abbia confuso le sue speranze con la situazione attuale». Lo ha affermato Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, commentando le parole di ieri del capogruppo di FdI in Consiglio comunale a Firenze, con cui ha parlato di una «molto probabile» candidatura di Eike Schmidt a sindaco di Firenze per il centrodestra. «Sulla candidatura di Schmidt non abbiamo mai smentito o confermato», ha aggiunto Donzelli, intervenendo a 'Firenze e dintorni’ su Radio Bruno Toscana. «Serve un progetto serio per la città - ha proseguito - Fratelli d'Italia sta lavorando sui temi della sicurezza, su come cambiare l'approccio al turismo, sul tema sociale, c'è poca attenzione ad anziani e famiglie. Su questi temi stiamo lavorando molto seriamente con Lega e Forza Italia. Poi gli uomini li presenteremo, ma prima vengono le idee giuste per la città». Per le amministrative a Prato, in merito all'ipotesi di schierare l'ex assessore Gianni Cenni, Donzelli ha sottolineato che «ancora Cenni non è ufficializzato, dopodiché sicuramente è una persona che ha tutto il nostro sostegno», ed «è più vicino» alla candidatura rispetto al direttore Schmidt.