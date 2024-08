Donzelli-Gianassi, testa a testa alla Camera

Testa a testa fra Giovanni Donzelli (FdI) e Federico Gianassi (Pd) per il primato di presenze dei parlamentari fiorentini dall’inizio della legislatura (13 ottobre 2022) allo scorso luglio. Tra votazioni in aula e missioni autorizzate hanno superato il 92% di presenze complessive secondo i dati pubblicati sul sito della Camera, mentre tra i deputati fiorentini quello che ha partecipato meno ai lavori dell’aula è Francesco Bonifazi (Italia Viva) con appena il 34,1% di presenze, anche se il 46,5% delle assenze (il totale è 65,9%) risulta giustificato. Tra i politici fiorentini anche il senatore Matteo Renzi (Iv) non brilla per partecipazione all’attività parlamentare con il 55,5% di presenze (voto e verifica del numero legale), valore che sale al 78,4% per le presenze complessive che tengono conto anche delle missioni autorizzate dalla Presidenza del Senato (o i giorni di congedo).

Adesso che l’attività parlamentare è ferma, come da tradizione sui siti di Camera e Senato ci sono tutti i dati relativi alle presenze di deputati e senatori. Vediamoli nel dettaglio. Giovanni Donzelli (FdI) ha totalizzato il 92,5% delle presenze tra votazioni e missioni: le prime pesano per il 35,3%, le missioni per il 57,2%. Federico Gianassi (Pd) ha totalizzato invece il 92,3% di presenze nelle 8.777 votazioni che ci sono state in aula (8.103 quelle effettuate dal deputato). Il segretario regionale del Pd Emiliano Fossi ha partecipato al 73,7% delle votazioni alla Camera, ma è giustificato il 15,3% delle assenze (1346 su 2305 totali). Francesco Bonifazi (Iv) ha effettuato finora soltanto 2991 votazioni (34,08%) con nessuna missione autorizzata. Le assenze complessive sono arrivate a 5786, ma 4085 risultano giustificate, il 46,5% del totale.

Al Senato ottima performance di Paolo Marcheschi (FdI) che ha partecipato a 4663 delle 5089 votazioni che si sono svolte a Palazzo Madama per una percentuale del 91,6%. Il totale complessivo delle presenze, considerando le missioni autorizzate, arriva al 98,7%.

Matteo Renzi (Iv) è arrivato finora al 55,5% delle presenze alle votazioni in aula, salendo al 78,4% se si tengono in considerazione anche le missioni.

Infine il fiorentino Alberto Bagnai (Lega), eletto alla Camera nella circoscrizione Abruzzo. Ha un totale di presenze dell’84,8% tra votazioni e missioni. Del 15% di assenze dall’attività parlamentare, il 6,6% risulta giustificato.

