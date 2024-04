Donne e salute. Mammografie alla Misericordia

Per il quinto anno arriva agli Ambulatori della Misericordia, l’unità mobile di Ispro, che resterà a disposizione per lo screening mammografico delle donne di Campi e Calenzano, di età compresa fra 45 e 74 anni, per i prossimi otto mesi. Le dirette interessate riceveranno al domicilio un avviso con il giorno e l’orario per la mammografia. Per informazioni, o per spostare l’appuntamento, chiamare il Cup al numero 055 545454. L’unità mobile messa a disposizione da Ispro, fra l’altro, è il mezzo di più recente acquisizione da parte dell’Istituto e dotato di attrezzature di ultima generazione. "Da sempre – dicono dalla Misericordia – facciamo della prevenzione sanitaria uno dei capisaldi della nostra mission". "Questo accordo – aggiunge il direttore sanitario di Ispro, Roberto Gusinu – si inserisce nell’ambito della sinergia dell’Istituto con le associazioni di volontariato".

P.F.N.