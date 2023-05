Donna schiacciata dal suo furgone Grave incidente al mercato rionale

Una donna di 52 anni è in gravi condizioni all’ospedale di Careggi per un incidente avvenuto poco prima dell’apertura del mercato settimanale nel cuore di Figline. Si tratta della figlia e collaboratrice del titolare di un’impresa di commercio ambulante: era arrivata col furgone vicino alla piazza, in zona municipio, per scaricare alcuni carrelli dal mezzo con sopra delle piante e allestire il proprio banco, come fatto chissà quante altre volte. È andata sul retro del furgone per abbassare il pianale posteriore: essendo mosso da sistema idraulico, ha dovuto lasciare acceso il motore. Ma il mezzo, per motivi ancora da chiarire, si è spostato improvvisamente all’indietro: l’ha colpita in pieno, spingendola per 7-8 metri senza che lei riuscisse a opporsi e scappare.

L’ha schiacciata violentemente contro un muro, per poi continuare il suo spostamento per altri 10 metri fino a fermarsi da solo. Subito la situazione è apparsa molto grave: sono stati chiamati i soccorsi e nel giro di pochi minuti sono arrivate nel centro del paese le ambulanze; la polizia municipale di Figline e Incisa, guidata dal comandante Alessandro Belardi, ha provveduto a mettere la zona in sicurezza e allontanare le persone intorno. La donna è stata stabilizzata sul luogo. I soccorritori hanno anche richiesto l’intervento dell’elicottero Pegaso, ma ieri mattina tirava troppo vento per permettere un volo e un atterraggio in sicurezza.

Dunque è stata accompagnata in ambulanza a Careggi in codice rosso, scortata da una macchina della municipale. Non sarebbe in pericolo di vita, ma ha subito la frattura del bacino e gravi danni, in particolare a un arto inferiore con una forte emorragia. Ora tocca alla municipale ricostruire l’esatta dinamica e perché il furgone si è mosso investendola. Le cause della disgrazia potrebbero essere legate a un malfunzionamento del mezzo.

Manuela Plastina