Tira un pugno alla compagna e tenta di strangolarla. Arrestato un 45enne

Firenze, 11 aprile 2024 - Le ha sferrato un pugno al volto e ha tentato di strangolarla. Ennesimo episodio di violenza sulle donne, conclusosi fortunatamente con l’arresto dell’uomo, un 45enne, che anche in passato aveva aggredito la compagna.

Accade a Grassina, frazione di Bagno a Ripoli (Firenze), dove lo scorso 8 aprile i carabinieri hanno messo le manette ai polsi di un uomo di 44 anni. Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate i reati di cui è accusato.

Lunedì scorso una pattuglia è intervenuta per una lite in famiglia. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno visto che la donna presentava visibili arrossamenti sul collo e all’altezza dello zigomo. Ed hanno poi ricostruito quanto avvenuto quel pomeriggio. Prima la lite furibonda, poi la donna che riceve un pugno in faccia e rischia addirittura di esser strangolata.

Per fortuna la vittima è riuscita a scappare ed a chiedere aiuto. Non era la prima volta che la poveretta subiva violenza, come testimoniato tra l’altro dalla rottura del quinto metacarpo di una sua mano, a causa dell’ennesima lite con quell’uomo geloso e aggressivo. La donna giustamente temeva per la sua incolumità e quindi si è rivolta alle forze dell’ordine, che hanno arrestato il compagno violento, che adesso si trova a Sollicciano. Per la donna è stato attivato il codice rosa.