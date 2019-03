Firenze, 30 marzo 2019 - Sono quasi trecentomila, per la precisione 297.947, pari all' 84,79% della popolazione, i toscani che hanno detto 'si' alla donazione. I dati sono aggiornati al 18 marzo scorso e sono stati presentati al Centro Tecnico di Coverciano dove è in corso di svolgimento la seconda edizione dell'Open day, quest'anno caratterizzata proprio sulle tematiche della donazione e dei trapianti.

Un'iniziativa che gode del significativo impegno della Regione Toscana e delle sue strutture, come pure del Tavolo Associazioni del dono di Ott (Organizzazione Toscana Trapianti). Nello specifico ad Arezzo sono 25.660 le persone, pari al 79,27% del totale, che hanno espresso la propria volonta' in merito alla donazione; a Firenze 80.941 (86,72% del totale); a Grosseto 18.761 (79,11% del totale); a Livorno 21.850 (87,11% del totale); a Lucca 38.210 (84,52% del totale); a Massa Carrara 11.918 (78,45% del totale); a Pisa 33.096 (84.97% del totale); a Pistoia 22.687 (82,66% del totale); a Prato 18.450 (93,53 del totale) e a Siena 26.374 (86,07%) del totale.

Sul tema trapianti e donazioni si è svolto questa mattina a Coverciano anche un convegno con il benvenuto a cura del direttore del Centro Tecnico Federale di Coverciano, Maurizio Francini, e della dottoressa Marilù Bartiromo, portavoce del Tavolo dell'Associazioni del Dono Organizzazione Toscana Trapianti (AIDM Firenze). Si sono poi susseguiti i saluti fra i quali quelli dell'assessore welfare e sanità, accoglienza e integrazione del comune di Firenze, Sara Funaro, e dell'assessore regionale al diritto alla salute, welfare e integrazione socio-sanitaria, Stefania Saccardi.