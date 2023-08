Donazione di Sangue a Lastra a Signa: Campagna contro l'abuso di Alcolici

Nuovi appuntamenti, a Lastra a Signa, con la donazione di sangue. Oggi (dalle ore 7.30 alle 11) si potrà aderire all’iniziativa del gruppo Fratres Giuseppe Nesi, nella sede dell’associazione in piazza della Misericordia. La donazione successiva è quindi fissata per domenica 10 settembre. È inoltre sempre possibile donare nei centri trasfusionali degli ospedali. Info e prenotazioni sul sito www.fratreslastra.org oppure chiamando il numero 339.7652996. È utile ricordare che la donazione di sangue è particolarmente importante durante il periodo estivo, quando il numero di donatori tende a diminuire a causa delle ferie. Nel corso di questa estate, intanto, il gruppo Fratres si è impegnato anche nella sensibilizzazione rispetto al consumo e all’abuso di alcolici, attraverso la distribuzione di etilometri. Slogan dell’iniziativa: "Non bere la tua vita, salvane una donando sangue".