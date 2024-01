Donazione del sangue, il progetto per sensibilizzare gli studenti

Formazione, educazione, senso civico. Questo e anche molto altro viene riassunto nel progetto ‘Io dono’, promosso grazie ad una collaborazione tra l’Istituto Ernesto Balducci di Pontassieve e il gruppo donatori di sangue della Croce Azzurra del capoluogo, grazie alla collaborazione del Centro Trasfusionale Sangue. La scuola, anche quest’anno, ha aderito al progetto nato con la finalità di sensibilizzare i giovani a diventare donatori di sangue o di plasma. Tutto questo attraverso l’accesso e la conoscenza esatta della struttura trasfusionale. L’atto del donare il sangue in modo gratuito e anonimo è infatti uno dei grandi segni di solidarietà e nasce come gesto esclusivamente altruistico. In questi giorni all’interno dell’Auditorium dell’Istituto Balducci la dottoressa Antonella Bertelli incontra gli studenti per raccontare loro come e perché donare il sangue. Nel mese di febbraio, poi, gli studenti interessati, potranno sottoporsi prima alla visita d’idoneità e, quindi, al prelievo.

Leonardo Bartoletti